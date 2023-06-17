محافظ أسيوط يسلم تأشيرات الحج للفائزين بالقرعة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، الملتقى الإداري الديني لتسليم تأشيرات الحج للفائزين من أبناء المحافظة بالقرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ /2023، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط، بحضور قيادات المحافظة.

تقديم كافة سبل الدعم

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لـ مصر، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الذي رحب فيها بالحضور، متمنيا لهم التوفيق والسداد في رحلتهم المباركة، معلنا تقديم كافة سبل الدعم وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات ليؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرا إلى تواجد وفد من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي.

ملابس الاحرام والهدايا

كما سلم المحافظ تأشيرات الحج لعدد من الفائزين بالقرعة، بالإضافة إلى تسليمهم بعض ملابس الإحرام والهدايا المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي وسط فرحة وسعادة من جميع الحضور الذين بادروا بترديد «لبيك اللهم لبيك» وأطلقوا الزغاريد ابتهاجا بهذا المناسبة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية الجماعية مع الوزير المحافظ وجميع الحضور.

واستعرض الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فضل فريضة الحج وفضائلها والمنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ومغفرة الذنوب لأنه من أفضل الأعمال والقربات عند الله، داعيا المولى عز وجل أن يرزقنا حج بيته ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام، كما قام بالإجابة على جميع تساؤلات واستفسارات الحجاج.

كما أجاب الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة بأسيوط، على تساؤلات الحجاج، مستعرضا مناسك فريضة الحج وأركانه وواجباته وسننه.

تأدية فريضة الحج

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الحجاج المشاركين في حج هذا العام ضمن القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444-2023، والتي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والتي تنطبق عليهم الشروط طبقا للقواعد المنظمة لذلك، مشيرا إلى أنه تم تكليف مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم، والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة، والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.