متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي؟.. الحسابات الفلكية تحسمها لحين الرؤية

متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي؟.. أمر حسمه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والذي أكّد أنَّ «أيام التشريف» تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتنتهي في رابع أيام العيد، أما بالنسبة لحجيج الله في الأراضي المقدسة؛ فإنها تبدأ ليلة الـ11 من شهر ذي الحجة منذ المبيت في منى، وتنتهي يوم الثالث عشر من ذي الحجة، الموافق رابع أيام العيد أيضًا.

متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي؟

ومن المُقرر، أنَّ تستطلع دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت لاحق، عبر لجان الرؤية الشرعية هلال شهر ذي الحجة في وقت لاحق، إلا أن الحسابات الفلكية التي أجراها «المعهد» حددت موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يتحدد بناءا عليها متى تبدأ أيام التشريق ومتى تنتهي؟

أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023

وحسب الحسابات الفلكية؛ فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 توافق يوم 28 يونيو الجاري، أي أنَّ أيام التشريق هي أيام 29 و30 يونيو، والأول من شهر يوليو المقبل.

وذكرت مصادر في «المعهد»، أنَّ الحسابات الفلكية أجريت بدقة، إلا أن المواقيت النهائية، من المُقرر أن يعلنها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة، والتي تجري بالتعاون مع «البحوث الفلكية» في عدد من نقاط الرصد المنتشرة على مستوى الجمهورية.