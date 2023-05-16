مفتي الجمهورية يوضح عدد أيام التشريق في عيد الأضحى

ما هو عدد أيام التشريق في عيد الأضحى؟ وما هي هذه الأيام؟ وهل يجوز صيامها؟.. أسئلة تراود العديد من المسلمين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، رغبة منهم في التقرب إلى الله عز وجل، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن كل ما يتعلق بأيام التشريق عبر موقعها الإلكتروني، وهذا ما يرصده الوطن في التقرير التالي.

عدد أيام التشريق في عيد الأضحى المبارك

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عن سؤال عدد أيام التشريق في عيد الأضحى موضحًا أن عدد أيام التشريق «ثلاث» أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر، وتبدأ أعمال أيام التشريق بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر.

وأضاف «علام»، خلال حديثه عن عدد أيام التشريق في عيد الأضحى عبر فتوى له على موقع دار الإفتاء، أن المبيت بمنى أيام التشريق سنة وليس واجبا عند جماعة من الفقهاء كالحنفية وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.

أفضل الأعمال خلال أيام التشريق

وأوضح مفتي الجمهورية المطلوب من الحاجة فعله أيام منى عند الحديث عن عدد أيام التشريق في عيد الأضحى : أنه يجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكَبِّر مع كل حصاة، كما سبق، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة، لافتا إلى أنه يجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف.

وأثناء الحديث عن عدد أيام التشريق في عيد الأضحى، أكد شوقي علام أنه من أتم من الحجاج الرمي في اليوم الثاني عشر، وهو ثاني أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر؛ قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203].

الذبح لغير الحاج خلال أيام التشريق

وأشار علام خلال تناول الحديث عن عدد أيم التشريق في عيد الأضحى أنه بالنسبة لغير الحاج، يستمر ذبح الأضحية في هذه الأيام الثلاثة لمن لم يذلك يوم النحر، وينتهي وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.