انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية.. 53 ألف طالب في 151 لجنة

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، موضحا أن أوراق الأسئلة يبدأ توزيعها من الساعة الرابعة والنصف فجرا، وتصل لغرفة الطوارئ بالمديرية الساعة السابعة والنصف صباحا.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

وقال وكيل التعليم بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالامتحانات لمنع محاولات الغش والتصدي لأي مشكلة قد تحدث ومنع تسريب امتحانات الثانوية العامة، كما يتم الاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتفقد اللجان على مستوى المحافظة من الساعة الثامنة صباحا، لتوفير الأجواء الهادئة وكافة سبل الراحة للطلاب.

53 ألفا و414 طالب يؤودون امتحانات الثانوية العامة

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بالدقهلية، 53 ألفا و414 طالبا وطالبة، منهم 31688 «علمي علوم»، و7327 طالبا «علمي رياضة»، والشعبة الأدبية 14054 طالبا، وطلاب الدبلومة 344، وطلاب المنازل 4320 طالبا، وطلاب الخدمات 2188 طالبا على مستوى لجان محافظة الدقهلية وعددها 147 لجنة، مع لجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة، كما تم تجهيز 36 استراحة، 19 رجال و17 سيدات.