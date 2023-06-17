محافظ الإسكندرية: تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكك الحديدية نطاق حي المنتزه ثان خط المعمورة رشيد، عبارة عن أسوار وأكشاك بمساحة 706 م3 بالمخالفة للقانون، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

تنسيق الجهات المختصة لإزالة التعديات في الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، إلى أنه وجه المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة .والتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ حملات الإزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21.

تنفيذ الإزالات في أحياء الإسكندرية

وشدد «الشريف» على جميع الجهات المختصة ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.