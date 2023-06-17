ضبط 7 أطنان قمح لدى تاجرين قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من القمح المحلى لدى تاجري حبوب بمدينتي كفر الشيخ، والرياض.

ضبط 7 أطنان قمح لدى تاجرين قبل بيعها في السوق السوداء

وضبطت حملة مباحث التموين، تاجر حبوب بمدينة كفر الشيخ وبحوزته 4.942 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما ضبطت الحملة 2.27 طن قمح بحوزة تاجر حبوب بمدينة الرياض.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تذليل العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.