ضبط 300 طن قمح محلي في نقاط تجميع غير رسمية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مديرعام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية بمركزي شبراخيت و كفر الدوار، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

ضبط قمح في مخزن غير مصرح به

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 300 طن قمح محلي موسم حصاد 2023، تم تجميعها داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير محاضر تموينية

ونفذت إدارة تموين مركز كفر الدوار، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وحررت المحاضر التموينية اللازمة.

كما شهدت مدينة الدلنجات تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر تموينية، وجرى اتخاذ اللازم.