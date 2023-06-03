علي الحجار يقدم أغنية جديدة في حفله بساقية الصاوي

يحيي الفنان الكبير علي الحجار، بعد قليل، حفلًا كبيرًا في ساقية عبدالمنعم الصاوي، حسب حفلاته المعتادة في الساقية خلال الفترة الماضية والتي بدأها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بحفل جمعه بنجله أحمد بمناسبة ذكرى رحيل شقيقه.

علي الحجار يقدم أغنية جديدة في الحفل

علمت «الوطن» أن الحجار يجهز لتقديم أغنية جديدة بالحفل وذلك من ألبومه الجديد الذي يُطرح أغنياته تباعًا.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار باقة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من القيم النبيلة أبرزها: «مافيناش م الخوف، نويت أغني، حنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوي، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرما يا سيدي».

علي الحجار قدم حفلًا من أجل الأبنودي

كان الفنان علي الحجار أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بالإمارات، بمسرح المجمع الثقافي بـ«أبوظبي»، وقدم خلال الحفل أغنيات خاصة كتبها له الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، في إطار احتفالية خاصة لتكريم الأبنودي.