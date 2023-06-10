علي الحجار يحتفل بعقد قران نجله «أحمد»

احتفل الفنان علي الحجار، مساء الجمعة، بعقد قران نجله الفنان أحمد الحجار، على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط أجواء عائلية جمعت أسرة العروسين.

علي الحجار ينشر صور الزفاف عبر صفحاته

ونشر الحجار عدد من الصور من حفل عقد القران عبر صفحاته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

علي الحجار يشدو في حفل ساقية الصاوي

كان علي الحجار أحيا حفلًا كبيرًا أول أمس في ساقية عبدالمنعم الصاوي، حسب حفلاته المعتادة في الساقية خلال الفترة الماضية والتي بدأها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بحفل جمعه بنجله أحمد بمناسبة ذكرى رحيل شقيقه

وقدم في الحفل «مافيناش م الخوف، نويت أغني، حنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوي، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرما يا سيدي».