جدول حفلات ساقية الصاوي في يونيو.. علي الحجار وعامر التوني

أصدرت ساقية الصاوي بالزمالك، جدول حفلات شهر يونيو، التي من المقرر انطلاقها بداية من غدٍ السبت، وحتى الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل حفلات يونيو على مسارح ساقية الصاوي، على هذا النحو:

حفلات ساقية الصاوي

ويتضمن برنامج ساقية الصاوي لشهر يونيو، نحو 13 حفلا متنوعا بين غنائي وإنشاد ديني وحفلات غناء جماعي وغيرها، وهي:

حفلات شهر يونيو في الساقية

- حفل 3 يونيو لعلي الحجار، في تمام الساعة التاسعة مساء، على مسرح قاعة النهر، بسعر يبدأ من 150 جنيها.

- حفل 7 يونيو لوائل الفشني، في تمام الثامنة مساء، بسعر يبدأ من 150 جنيها.

- حفل 8 يونيو لمصطفى رزق، في الثامنة مساء، بسعر يبدأ من 100 جنيه.

- حفل 11 يونيو لسارة الراوي، في الثامنة مساء، بسعر 80 جنيها.

- حفل 13 يونيو لعلي الهلباوي، في تمام الثامنة مساء، بسعر يبدأ من 100 جنيه.

- حفل 16 يونيو لطبلة الست في تمام الثامنة مساء، بسعر يبدأ من 100 جنيه على مسرح قاعة النهر، وحفل آخر للإخوة أبو شعر بسعر يبدأ من 100 جنيه، في تمام الساعة الثامنة على إحدى قاعات الساقية.

- حفل 17 يونيو لـStand - Up Comedy Show، بسعر يبدأ من 120 جنيها، في السابعة مساءً.

- حفل 22 يونيو State Of Harmony بسعر يبدأ من 100 جنيه في الثامنة مساء.

- حفل 24 يونيو في الثامنة مساءً للمولوية المصرية عامر التوني، بسعر يبدأ من 100 جنيه.

- حفل 29 يونيو في السادسة والنصف والثامنة والنصف لأم كلثوم، بمسرح الساقية للعرائس، بسعر يبدأ من 50 جنيها، وحفل في الثامنة لفريق بلاك تيما بسعر يبدأ من 150 جنيها.