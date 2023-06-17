غلق صناديق انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

أغلقت صناديق انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية، منذ قليل اليوم السبت، داخل استاد المنصورة الرياضي، التي تتم تحت إشراف اللجنة القضائية ومن المتوقع أن تظهر النتائج مساء اليوم.

يأتي ذلك بعدما استبعد القضاء الإداري 3 مرشحين من النواب وهم وليد فرعون وأحمد الحديدي، وثروت فتح الباب وتجرى الانتخابات لعام 2023-2027 بين 9 مرشحين على 8 مقاعد في 8 لجان على مستوى المحافظة.

‎27 ألف و600 ناخب يدلون بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية

وبلغ عدد الناخبين 27 ألف و600 ناخب بالتوافد والإقبال للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية.

وقال أشرف محسن، أحد المرشحين في الانتخابات لـ«الوطن» إن الانتخابات نزيهة وهناك إقبالا كبيرا من قبل التجار للإدلاء بأصواتهم والانتخابات هذه السنة أفضل من السنوات السابقة لوجود وجوه جديدة في القائمة والغرض منها هو ضخ دماء جديدة وعرض أفكار مختلفة للنهوض باقتصاد البلاد.

إقبال كثيف على انتخابات الغرف التجارية

أوضح أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، أن اللجان شهدت إقبالا كثيفا والانتخابات مجهزة على أعلى مستوى لخدمة الناخبين من وجود مظلات بالإضافة إلى نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

قائمة المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

ويخوض انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية بين قائمتين، الأولى «عطاء بلا حدود» ويبلغ عددهم 5 مرشحين وتضم المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية وأمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، والمحاسب السيد حمد التهامي سكرتير الغرفة التجارية، والدكتور حاتم المير أمين صندوق مساعد الغرفة التجارية الحالي، والمحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية، ورئيس شعبة المواد البترولية، والدكتور مدحت الفيومي نائب رئيس الغرفة التجارية الحالي.

وتضم القائمة الثانية في انتخابات الغرفة التجارية إبراهيم رفعت حسيب، ويعمل بمجال إنتاج وتصنيع الخبز البلدي والشامي، وحسن الحنفي، ويعمل بمجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وعقيل محمد إبراهيم، قومسيونجي خضار وفاكهة، ومحمد جاد، صاحب مقهى ومزادات عامة.