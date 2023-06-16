انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية غدا.. منافسة قوية بين 9 مرشحين

تنطلق انتخابات الغرفة لتجارية بمحافظة الدقهلية، غدا السبت داخل استاد المنصورة الرياضي، بعد استبعاد القضاء الإداري 3 مرشحين وهم النائب ثروت فتح الباب، ووليد فرعون وأحمد الحديدي من انتخابات الغرفة التجارية وإحالة باقي القائمة للنقاش الموضوعي، ليبلغ عدد المتنافسين 9 مرشحين في 8 لجان على مستوى المحافظة لعام 2023-2027.

انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية بين قائمتين

ويخوض انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية بين قائمتين، الأولى «عطاء بلا حدود» ويبلغ عددهم 5 مرشحين وتضم المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية الحالي، وأمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، والمحاسب السيد حمد التهامي سكرتير الغرفة التجارية، والدكتور حاتم المير أمين صندوق مساعد الغرفة التجارية الحالي، والمحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية، ورئيس شعبة المواد البترولية، والدكتور مدحت الفيومي نائب رئيس الغرفة التجارية الحالي.

القائمة الثانية 4 مرشحين بانتخابات الغرفة التجارية

وتضم القائمة الثانية في انتخابات الغرفة التجارية إبراهيم رفعت حسيب، ويعمل بمجال إنتاج وتصنيع الخبز البلدي والشامي، وحسن الحنفي، ويعمل بمجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وعقيل محمد إبراهيم، قومسيونجي خضار وفاكهة، ومحمد جاد، صاحب مقهى ومزادات عامة.