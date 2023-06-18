10 معلومات عن جامعة الإسماعيلية الأهلية.. 7 كليات و9 برامج دراسية و8 ملاعب

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه، أمس السبت، في جامعة الإسماعيلية الأهلية، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المهمة، وذلك على هامش تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور للجامعة. ويستعرض هذا التقرير معلومات عن جامعة الإسماعيلية بعد افتتاحها العام الماضي.

معلومات عن جامعة الإسماعيلية بعد افتتاحها العام الماضي

وتتمثل أهم المعلومات عن جامعة الإسماعيلية بعد افتتاحها العام الماضي، فيما يلي:

1- استغرقت مدة تنفيذ جامعة الاسماعيلية الأهلية 12 شهرا، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تنفيذ الجامعة على مساحة 29.01 فدان وتتكون من 10 مبان.

2- تضم المباني مبنى إدارة الجامعة، ويتكون من دور أرضي وطابقين على مسطح 2800 متر، وتضم جامعة الإسماعيلية الأهلية مبنى أكاديمي لكلية العلوم الإنسانية، ويتكون من أرضي و3 طوابق مكررة على مسطح 2200 متر.

3- تضم الجامعة مبنى أكاديمي للعلوم الهندسية، ويتكون من أرضي و3 طوابق على مسطح 2200 إلى جانب مبنى المعامل، وتضم الجامعة مبنى أكاديمي للعلوم للطبية ويتكون من أرضي و3 طوابق على مساحة الطابق الأرضي 2200 ومبنيين للورش.

4- بدأت جامعة الإسماعيلية الأهلية بسبع كليات وتسعة برامج دراسية في العلم الدراسي الماضي 2022- 2023.

5- بحسب تصريحات رئيس جامعة قناة السويس، فإن العام الجامعي المقبل يتم افتتاح مجموعة من البرامج الدراسية الجديدة، منها كلية العلاج الطبيعي بالجامعة.

6- بدأت بـ1550 طالبا وطالبة، منهم 284 طالبا وطالبة بكلية الطب البشري.

7- تضم الجامعة 8 ملاعب، بينها ملعبين قدم خماسي، وملعبين لكرة السلة، وملعبين لكرة الطائرة، وملعبين تنس، بجانب غرف تغيير الملابس.

8- أكد وزير التعليم العالي خلال زيارته أن الجامعات الأهلية هي مكان لإعداد خريج متكامل.

9- أثرت الجامعة في إنشاء مجتمع عمراني جديد في القنطرة، شرق بحسب تصريحات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

10- استقبلت الجامعة الطلاب المصريين بعد عودتهم من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال دراستهم.