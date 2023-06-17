وزير التعليم: تدقيق عينة من أوراق إجابات الثانوية العامة يدويا قبل التصحيح الإلكتروني

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء تدقيق يدوي لعينة من أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لضمان جودة التصحيح الإلكتروني والذي سيتم ف الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية وذلك لطمأنة الطلاب .

مراجعة نموذج الإجابة

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة من اللجنة ومكونة من 10 خبراء.

وتابع وزير التعليم قائلاً: سيتمثل عمل اللجنة المكونة من 10 خبراء في مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني، بشكل يومي.

امتحانات الثانوية العامة

وفي هذا السياق، تنطلق غدا أولى امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة 2023، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في لجان امتحانية مؤمنة ومشددة للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 783 ألف طالب وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفا و58 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».