عمليات جراحية وعلاج 621 شخصا مجانا في قافلة طبية بالإسكندرية 

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، انه جرى خلال الأربع أيام الماضية تنظيم قافلة مؤسسة الابتسامة -مصر بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، التي ساهمت في علاج 621 شخص من خلال الفحص منهم 43 عملية جراحية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان اليوم، أنه قد جرى فحص 250 حالة لحالات الشفة الأرنبية و شق سقف الحلق، و43 عملية جراحية، وتقديم علاج أسنان لعدد 328 حالة

عمليات جراحية مجانية في الإسكندرية

وأوضحت أنه قد تم عمل 43 عملية جراحية خلال القافلة الطبية بمستشفى رأس التين العام بواقع 11 عملية في اليوم الأول و 16 عملية في اليوم الثاني و 14 عملية في اليوم الثالث و عدد عمليتين جراحتين اليوم.

أكد الدكتور أشرف سليم، مدير إدارة الأسنان، أنه جرى خلال اليوم الأول تقديم علاج الأسنان لـ86 طفلا و اليوم الثاني 114 طفلا واليوم الثالث 70 طفلا واليوم الرابع 58 طفلا ومن ضمن العلاجات المقدمة للأسنان «علاج عصب- حشو كمبوزيت وجلاس أيونيمر- خلع- تلبيسات إستانلس- إضافة مادة الفلورايد للوقاية ومادة مانعة وموقفه لانتشار التسوس».