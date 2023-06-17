بوتين: نتطلع لحل النزاعات سلميا ونشيد بالمواقف الأفريقية المتزنة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه على يقين من أن بلاده ستحدد مسارات جديدة لأولوياتها الاقتصادية والتجارية والعلمية والتربوية والإنسانية وغيرها، وشدد على أن روسيا تحترم مواقف الدول الأفريقية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والمحلي، مع السعي قدماً لحل النزاعات سلمياً، وصياغة العلاقات الدولية.

بوتين: نرحب بالمواقف الأفريقية المتزنة تجاه الأزمة الأوكرانية

وأضاف «بوتين» خلال مؤتمر مع بوفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في سان بطرسبرج، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده تتطلع كذلك لتقوية مثل تلك المواقف والأفكار، كما ترحب بالمواقف الأفريقية المتزنة تجاه الأزمة الأوكرانية.

وتابع: «نحن نتطلع إلى حل لتلك القضية، ونعرف أن لدى الدول الأفريقية أفكاراً، ونشيد باهتمامكم بحل هذه الأزمة، لأننا نسعى لحل تلك القضية، ونعرف أن لديكم أفكاراً وآراءً خاصة».