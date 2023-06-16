رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

فلاديمير بوتين: استراتيجية روسيا الاقتصادية ناجحة ومثمرة

كتب:

شريف سليمان
04:08 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن خطابه الحالي موجّه لتنمية وتطوير روسيا في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الروسي، خلال إلقاء كلمته أمام منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاستراتيجية الروسية في الاقتصاد ناجحة ومثمرة، مضيفًا أنه يسعى لضمان التنمية السيادية لروسيا بالعديد من المجالات.

وتابع: «سعينا بصورة كبيرة إلى الحفاظ على سياسة الاقتصاد العام في روسيا، مع الحرص على ثبات الأسعار، بالرغم من ارتفاع مؤشرات التضخم العالمية وأزمة كورونا من قبل».

اقرأ المزيد:

بوتين يشكر الشيخ محمد بن زايد على دعم عملية تبادل أسرى الحرب بأوكرانيا

بوتين: روسيا ستواصل مساعدة كوبا في مواجهة العقوبات الأمريكية

بوتين يشيد بإمكانيات الجيش الروسي: سيكون الأفضل في العالم

رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى بوتين.. ماذا قال فيها؟ (فيديو)

بوتين: كثيرون في أمريكا يريدون حربا عالمية ثالثة

بوتين: أوكرانيا فقدت 160 دبابة مقابل 54 لروسيا فقط

بوتين يقدم العزاء لرئيس إيطاليا في وفاة برلسكوني: سياسي بارز ووطني حقيقي
بقلم شريف سليمان