تفاصيل حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس عيد الميلاد بمفرده (فيديو)

على غير ما اعتاد عليه منذ سنوات، وتزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، احتفل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعيد الميلاد بمفرده داخل كاتدرائية فى الكرملين.

وفي التفاصيل، حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قداس عيد الميلاد للكنيسة الأرثوذكسية بمفرده داخل كاتدرائية بالكرملين اليوم السبت، بدلًا من الانضمام إلى المصلين الآخرين في احتفال عام.

وكان بوتين، يحتفل بعيد الميلاد بمرافقة أفراد عائلته والمقربون منه فى الكنيسة، وقالت وكالة وسائل إعلام روسية، إن هذه أول مرة منذ سنوات، يحتفل فيها بوتين بعيد الميلاد في موسكو، وليس في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

بوتين المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية

فيما عرض التليفزيون الحكومي الروسي مقطعين مباشرين لبوتين داخل كاتدرائية البشارة، في الوقت الذي يؤدي فيه قساوسة أرثوذكس صلاة منتصف الليل المعروفة باسم القداس الإلهي.

وكان بوتين المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية، وعرض التليفزيون لقطات له قبل انتقال التغطية إلى قداس عام في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، وفقا لشبكة يورو نيوز.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، احتفل بعيد القيامة العام الماضي في الكاتدرائية مع آلاف آخرين، فيما حضر عيد الميلاد بمفرده العام الماضي في مقر إقامته الرسمي في نوفو أوغاريوفو خارج موسكو، كما شارك في قداس إلهي عام في نوفغورود في عام 2021.

وكان بوتين، أعلن أول أمس، وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة فى أوكرانيا، تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد، بدءا من ظهر أمس الجمعة، حتى منتصف الليلة.

وتدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا، ودعا البطريرك كيريل بموسكو الجانبين يوم الخميس، إلى الالتزام بهدنة أعلنها بوتين لمدة 36 ساعة بمناسبة عيد الميلاد.

الجيش الروسي يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار الأحادي الجانب

وانتقد كيريل خلال القداس الإلهي يوم الجمعة أوكرانيا، لتعديها على فرع الكنيسة الأرثوذكسية الذي تربطه علاقات طويلة الأمد بموسكو.

وأكد الجيش الروسي، التزامه بوقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين، لمناسبة عيد الميلاد، حسب التقويم الشرقي، رغم نيران المدفعية الأوكرانية وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن.