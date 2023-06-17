رياح محملة بالأتربة تضرب الإسماعيلية.. والمحافظة تحذر المواطنين

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت نشاطا للرياح المثيرة للأتربة على معظم الأنحاء، وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي من نشاط للرياح اليوم السبت على المدينة ومراكز فايد، والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومركز ومدينة أبوصوير بسرعة تجاوزت 36 كيلو في الساعة.

رياح مثيرة للأتربة ورفع حالة الطوارئ

وحذرت المحافظة من هبوب رياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، ونصحت المحافظة المواطنين الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة الكهربائية والابنية المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر خلال نشاط الرياح.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ في كافة الأحياء والمراكز والمدن، وربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ للتدخل العاجل حال وجود أي طارئ بالتزامن مع حركة الرياح.

السيطرة على حريق علي طريق القنطرة

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية في السيطرة على حريق في منطقة كبيرة مليئة بالبوص ببركة بالكيلو 14 زادت النيران فيها بسبب نشاط الرياح.

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق نجحت في إخماد النيران دون وقوع أي وفيات في الحريق أو أي إصابات.