ظواهر جوية متوقعة اليوم الأربعاء.. رياح وأمطار وأمواج معتدلة

استعرض خبراء الأرصاد، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، والتي بدأت بشبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء شمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وتشهد البلاد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويُتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية بنسب حدوث 20% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم الأربعاء.

وذكرت الأرصاد أنّ حالة الطقس المتوقعة في الصباح الباكر ستكون معتدلة الحرارة على الأنحاء كافة، وخلال ساعات النهار تشهد البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

وحذّرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنّ حركة الأمواج تكون معتدلة في البحرين الأبيض والمتوسط.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 22

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 33 - 21

- المنصورة 34 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 33 - 21

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 22

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 35 - 22

- العريش 27 - 21

- رفح 26 - 21

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 34 - 16

- كاترين 28 - 15

- الطور 37 - 27

- طابا 35 - 24

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 29 - 19

- سيوة 33 - 20

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 39 - 26

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 53 - 26

- بني سويف 35 - 26

- المنيا 35 - 26

- أسيوط 36 - 27

- سوهاج 43 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 44 - 28

- الوادي الجديد 43 - 25

- أبو سمبل 42 - 26