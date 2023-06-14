«الأرصاد»: رياح اليوم لن تكون محملة بأي أتربة أو رمال

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ سرعة الرياح ستستقر اليوم بشكل كبير مقارنة بما حدث الأمس، إذ أن مصادر الكتل الهوائية ستختلف وستكون شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، لافتةً إلى أن رياح اليوم لن تكون محملة بأي أتربة أو رمال مثارة.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أن درجات الحرارة ستنخفض وتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 34 درجة مئوية في فترة النهار، والأجواء نهارا ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار.

انخفاض في درجات الحرارة

وتابعت: «في فترات الليل سنشعر بانخفاض في درجات الحرارة، وستكون الأجواء ربيعية معتدلة على أغلب الأنحاء، وسيكون معنا نشاط نسبي للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 35 كم على الساعة، وسرعات الرياح قلت مقارنة بالأمس بشكل كبير».

نشاط الرياح في أغلب محافظات الجمهورية

وأكدت أن نشاط الرياح في أغلب المحافظات، سيساعد على إحساسنا في فترة المساء وساعات الليل على إحساسنا بالأجواء الربيعية والاستقرار في الأحوال الجوية، وستكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والتي قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.