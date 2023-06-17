أسعار المواشي في سوق بلقاس اليوم.. إقبال على شراء اللحوم الضاني

أيام قليلة تفصلنا على عيد الأضحى إذ يسعى المواطنين للتعرف على أسعار المواشي في سوق بلقاس اليوم من أجل شراء الأضاحي بأسعار مناسبة.

كشف السيد حسانين وكيل الطب البيطري بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار المواشي في سوق بلقاس تختلف على حسب العرض والطلب، مؤكدا شن المديرية حملات مستمرة على الأسواق للاطمئنان على حالة المواشي قبل شراء الأضاحي.

أسعار المواشي في سوق بلقاس اليوم

وأوضح محمد ناصر درغام تاجر مواشي بالدقهلية لـ«الوطن» أن أسعار المواشي في سوق بلقاس اليوم تشهد حالة استقرار مثل الأيام الماضية، إذ وصل سعر الكيلو القائم في البقر من 130- 135 جنيها للذكر، ويقل السعر في البقر الأنثى بـ 10 جنيهات.

أسعار الجاموس والأغنام بسوق بلقاس اليوم

وأشار«درغام» إلي أن سعر الكيلو القايم في العجول الجاموسي يصل إلى 120- 122 للعجل الذكر، على عكس الأنثى الذي يقل سعره 10 جنيهات عن سعر الذكر ليصبح 110 جنيهات للكيلو القايم.

وأضاف «درغام» أن الجاموس يختلف أنواعه، لكن أكثر الأنواع إقبالا من التجار هو البلدي الذي يصل سعر الكيلو القايم به إلى 120 جنيها، على عكس الجاموس الإيطالي الذي يقل عنه ببضع جنيهات، ويختلف السعر من عجل لآخر على حسب كم اللحم المتواجد في العجول.

وأوضح أن سعر الكيلو القايم في الخروف الضاني وصل داخل أسواق بلقاس اليوم لـ150 للكيلو على حسب كمية اللحم المتواجدة في الخروف، ويبلغ وزن الواحد نحو 30 جنيها فقط.

وأكد أن سعر الماعز أعلى من الجاموسي والبقري أو الخروف الضاني، فالإقبال على شراء الماعز أكثر من باقي المواشي بسبب صغر حجمه، وكمية اللحم المتواجد به فيجرى طلبه في العزومات والسفر للعائلات.

أسواق المواشي بالدقهلية

وأكد «حسانين» وكيل الطب البيطري بالدقهلية، أن الإقبال متزايد على أسواق متعددة في محافظة الدقهلية، لكن يوجد بالمحافظة 5 أسواق يتوافد عليهم الكثير من التجار من كل المحافظات وهم سوق المنصورة، وبلقاس، والسنبلاوين، وميت غمر، وميت العامل.