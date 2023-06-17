عادل حمودة: وسائل الاتصال الجماهيري لها تأثير قوى في الرأي العام

قال الإعلامي عادل حمودة، إن وسائل الاتصال الجماهيري استخدمت كأداة للتأثير في الرأي العام لعدة قرون مضت؛ لما لها من تأثير كبير على الرأي العام المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن الاتصال الجماهيري سمح للزعماء والقادة والمبشرين والمفكرين بنشر رسالتهم والتأثير في الشعوب.

حمودة: الكتيبات جرى استخدمها من أجل نشر الأخبار

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامجه «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الكتيبات جرى استخدمها من أجل نشر الأخبار والمعلومات خلال الثورة الأمريكية، إذ أدى اختراع التلغراف إلى نشر الأخبار خلال الحروب، والاتصال الجماهيري كان دائما جزءا لا يتجزأ من المشهد السياسي.

استخدم الراديو والتليفزيون لبث رسائل سياسية

وأوضح أنه في أوائل القرن العشرين استخدم الراديو والتليفزيون لبث رسائل سياسية، ما سمح بوصول أوسع وأكبر من أي وقت مضى، إذ أنه في أواخر القرن العشرين أحدث اختراع الإنترنت ثورة في الاتصال الجماهيري والقدرة على نشر الرسائل السياسية.

وتابع: «في عصر الإنترنت انتشرت مواقع الويب والمنتديات والسوشيال ميديا، وأصبح الاتصال الجماهيري الآن أداة قوية للوصول إلى جمهور عريض في مختلف دول العالم، وباختصار استخدمت قوة الاتصال الجماهيري في تشكيل التاريخ والتأثير على مليارات من البشر بكبسة زر واحدة».