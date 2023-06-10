عادل حمودة: المنطاد كشف سهولة وصول الصين إلى الولايات المتحدة

قال عادل حمودة، إن عام 2023 بدأ بمواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة بسبب منطاد؛ بعدما فوجئ الأمريكيون بوجود منطاد فوق رؤوسهم، واعتبرت الولايات المتحدة المنطاد الصيني موجودا بهدف التجسس عليها.

حمودة: المنطاد كاد أن يشعل حربا بين القوى العظمى

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المنطاد كاد أن يكون لحظة فاصلة في التنافس الخطير بين القوى العظمى القائمة والصاعدة في العالم، وكاد أن يشعل حربا بعد أن بدا تحديا للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح أن المخابرات الأمريكية خففت من خطورته بعد أن قصرت مهمته على المراقبة، والمخابرات الأمريكية أيضا اعتبرت المنطاد تهديدا أمنيا متواضعا نسبيا إذا قورن بالتنافس الاقتصادي والسيبراني والعسكري الذي يتصاعد كل يوم.

المنطاد عكس حالة الانقسام الداخلي الذي تعاني منه الولايات المتحدة

وأكد أن ذلك أزعج الشعب الأمريكي نفسيا بعد أن وجد رمزا صينيا فوق رأسه مباشرة، إذ كشف المنطاد عن سهولة وصول الصين إلى الولايات المتحدة التي لم تعد آمنة على ما يبدو، والأخطر أن المنطاد عكس حالة الانقسام الداخلي الذي تعاني منه الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الانقسام سيكون السبب الرئيسي لفقدانها عرش القوة العظمي، إذ أكد ذلك ستيفن كولينسون المحلل السياسي في شبكة سي إن إن، إذ قضي المنطاد بضعة أيام محلقا فوق أمريكا الشمالية قبل استهدافه بصاروخ أطلق من طائرة إف ــ 22 ليسقط قبالة ساحل ساوث كارولينا جنوب شرقي البلاد.