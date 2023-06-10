عادل حمودة: الهند لديها أكبر قوى عاملة شابة في العالم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الهند تعد قوة عظمى عالمية محتملة، إذ أنها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الصين في عام 2025، وبالتالي لديها أكبر قوى عاملة شابة في العالم.

حمودة: الهند عززت من جيشها لتأمين حدودها

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الهند عززت من جيشها لتأمين حدودها، إذ يمتلك الجيش الهندي 100 رأس نووية وحاملتي طائرات، وبتلك القدرات أصبحت الهند واحدة من دول قليلة في العالم قادرة على التأثير العسكري في أي مكان.

الهند تمتلك ثالث أكبر عدد من شركات التكنولوجيا في العالم

وأكد أنه يضاف لذلك أن الهند تمتلك ثالث أكبر عدد من شركات التكنولوجيا بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تصل قيمة هذه الشركات إلى مئات المليارات.