اقرأ غدا في عدد «الوطن»: قضايا المرأة في الحوار الوطني.. توعية وتمكين واسترداد حقوق

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

الحوار الوطني يسعى لطرح حلول قابلة للتنفيذ والقضاء على المشكلات

«قضايا المرأة».. توعية وتمكين واسترداد حقوق

قيادات نسائية: الحوار مساحة آمنة لتبادل الآراء حول قضايا الأسرة.. ويجب إطلاق برامج توعوية من شأنها الحد من الظواهر السلبية كالطلاق والزواج المبكر

«القومى للمرأة»: «الحوار» انتصر لقضايا الأسرة باعتبارها عصب المجتمع ونتمنى تعديل قانون الوصاية

الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو».. نهضة التعليم والبحث العلمى

لجنة «المرأة ذات الإعاقة»: نحتاج لإعادة النظر فى «الأحوال الشخصية» ومساندة «السيدات المعاقات»

الجامعات المصرية: تخصصات وبرامج دراسية تؤهل الخريجين لمتطلبات سوق العمل وحصد الجوائز الكبرى

«الدولية والتكنولوجية»: نمط جديد يضع مصر على الخريطة العالمية.. و«الغر»: تقدم دراسة متميزة و«سلامة»: نشهد تقدماً كبيراً فى جودة التعليم

«التعليم العالى»: اعتماد تنسيق الجامعات بقواعد العام الماضى

«عبدالغفار»: «30 يونيو» طورت المنظومة التعليمية.. وميزانية البحث العلمى وصلت إلى 85 مليار جنيه

إجراء اختبارات القدرات عقب امتحانات الثانوية العامة وإلغاؤها لعدد من الكليات أبرزها «الإعلام والتمريض»

«الرافعى»: الثورة أدخلت منظومة الدراسة بـ«الذكاء الاصطناعى».. ولها الفضل فى إتاحة التخصصات الجديدة

الأهلى يغلق ملف عقد «كولر» وعقد احتراف مغرٍ لحسين الشحات

خبراء: جعلت اهتمام الدولة بالتعليم أساساً لتحقيق التنمية.. وساهمت بإنشاء أفرع للجامعات الدولية

الزمالك يبلغ «علاء» بالعودة و«أوسوريو» يشيد بفريق الأمل

«البترول وبيكرهيوز» تبحثان خطط محاصرة الانبعاثات

«الصحة»: فحص وعلاج 1503 حُجاج مصريين بالسعودية.. ونقل 3 حالات إلى المستشفى

«الملا» يبحث التعاون مع «فيتول» و«هاردى»: مصر مركز إقليمى للطاقة

«حسانى»: قدمنا 343 ندوة للحفاظ على سلامة الغذاء وتجنب العدوى خلال المناسك

شرم الشيخ تستضيف الاجتماع الثامن للبنك الآسيوى للاستثمار

«الفيدرالى» يثبت سعر الفائدة وتوقع تراجع الدولار

الصفحة الثانية

توجيهات رئاسية بالتوسع فى زراعة القصب بأحدث أساليب الرى الحديث

«القصير»: محطة «كوم أمبو» تنتج 15 مليون شتلة فى الموسم تكفى لزراعة 4000 فدان

«الرى»: توفير المياه للمنتفعين والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات

«سويلم»: رفع كفاءة المنظومة المائية.. وتعاون مع «العربية للتصنيع» لإنتاج قطع غيار المحطات

«آمنة»: نبذل قصارى جهدنا لمنع التعدى على أراضى الدولة

وزير التنمية المحلية: ننسق مع لجنة استرداد الأراضى فى إزالة التعديات

«المالية»: تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادى فرصة للحياد التنافسى

«الإسكان»: طفرة فى المرافق والخدمات بسوهاج الجديدة

«عبدالله»: 712 مليون جنيه تكلفة مستشفى «شفاء الأطفال».. والبنية التحتية تقدر بنصف مليار جنيه

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء

الصفحة الثالثة

بهدف طرح حلول قابلة للتنفيذ والقضاء تدريجياً على جميع المشكلات والتحديات

قيادات نسائية: «الحوار» مساحة آمنة لتبادل الآراء حول قضايا الأسرة

«سهام»: يجب نشر الوعى بين المواطنين.. وإطلاق برامج توعوية من شأنها الحد من الظواهر السلبية كالطلاق والزواج المبكر والعنف ضد المرأة

«نهاد»: الأحوال الشخصية قضية ضاغطة على المجتمع سواء الرجال أو النساء وسعيدة بمناقشة قانون الوصاية

لجنة «المرأة ذات الإعاقة»: نحتاج لإعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية

د. رانيا يحيى: أتمنى خروج توصيات لتعديل تشريع الوصاية والاهتمام بالمرأة ذات الإعاقة

رئيس لجنة الفنون بـ«القومى للمرأة»: «الحوار» انتصر لقضايا الأسرة باعتبارها عصب المجتمع

الصفحة الرابعة

«الفيدرالى» يثبّت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.. وتوقعات بضعف الدولار

«الأهلى المصرى» يحتفظ بشهادة الجودة (ISO 9001/2015) للعام الثانى

«عكاشة»: تطبيق أعلى المعايير فى الإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التى تواكب التطور العالمى

«المركزى الأمريكى» يبدأ دورة اقتصادية جديدة عنوانها «التيسير» بعد أن كانت سياساته النقدية متشدّدة خلال اجتماعات سابقة

بنك مصر يستكمل دعم مستشفيات جامعة عين شمس بـ110 ملايين جنيه تبرعات

بنك التعمير والإسكان يسهم فى إعادة تطوير جمعية خدمات رملة بولاق

إيطاليا تمنح وسام «فارس» للمهندس خالد أبوبكر

الصفحة الخامسة

رئيس البنك الزراعى: 42.5 مليار جنيه قروضاً زراعية خلال 3 سنوات

شرم الشيخ تستضيف الاجتماع السنوى الثامن للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية سبتمبر المقبل

المصرف المتحد يحصد جائزتى أفضل تمويل للقروض المشتركة من مؤسسة EMEA Finance 2022 العالمية

«معيط»: نتطلع إلى إتاحة المزيد من الفرص الواعدة لتمويل البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة

«المشاط» تشهد إطلاق البرنامج القُطرى لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2023 - 2027

نيفين كشميرى: 3 معايير استندت إليها السياسة التمويلية للمصرف أبرزها منح الأولوية للتنمية

بنك قناة السويس يوقع بروتوكولاً مع شركة «تيدا» الصينية

«ميدبنك» يطلق موقعه الإلكترونى المستحدث بعد تطويره بشكل كامل

شركة «جينيكس» القابضة تستعد لإنشاء أول منظومة علمية كاملة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

الصفحة السادسة

ثـورة شعب.. الطريق إلى الوطن

«30 يونيو».. نهضة التعليم والبحث العلمى

«الجامعات»: تخصصات وبرامج دراسية تؤهل الخريجين لمتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.. وحصد العديد من الجوائز الدولية

«عاشور»: حققنا تقدماً بارزاً فى التصنيفات الدولية بعدة عوامل أبرزها إتاحة مصادر المعلومات للباحثين

«الشناوى»: طفرة غير مسبوقة فى المجالات العلمية والبحثية والبنية التحتية لتحقيق التنمية

الدكتور محب الرافعى: «30 يونيو» لها الفضل فى إتاحة التخصصات العلمية الجديدة

رئيس جامعة مايو الجديدة: الثورة أدخلت منظومة الدراسة بـ«الذكاء الاصطناعى»

جاءت بنتائج متميزة فى نسب التوظيف والتشغيل للخريجين وأدت إلى الارتقاء بمكانة مصر فى التصنيفات العالمية

الصفحة السابعة

الجامعات الدولية والتكنولوجية: نمط جديد يضع مصر على الخريطة العالمية

«الغر»: تقدم برامج دراسية بينية متميزة.. وتطور نظم التعليم أسهم فى زيادة الطلب على الخريج المصرى بأسواق العمل فى الخارج

«سلامة»: التعليم العالى حقق تقدماً كبيراً فى الجودة.. و«الخولى»: دعم القيادة السياسية لتطوير الدراسة بالجامعات أسهم فى تحقيق طفرة شاملة بالقطاع

من 88 إلى 120 خلال 10 سنوات.. قفزة فى عدد المستشفيات الجامعية لكل التخصصات

خبراء: «30 يونيو» جعلت اهتمام الدولة بالتعليم أساساً لتحقيق النهضة والتنمية المستدامة

تقدم خدماتها لـ24 مليوناً سنوياً.. وتستحوذ على 50% من أسرّة العناية المركزة

«عبدالرحمن»: الثورة كان لها أثر إيجابى فى إنشاء أفرع للجامعات الدولية والتكنولوجية المتخصصة

عادل عبدالغفار: ارتفاع عدد الجامعات المصنَّفة عالمياً.. والارتقاء بمنظومة التعليم المدعوم فى الجامعات الحكومية

متحدث «التعليم العالى»: «الثورة» طوّرت المنظومة.. وميزانية البحث العلمى وصلت لـ85 مليار جنيه

الصفحة الثامنة

مهمة الختام القوى.. المنتخب يواجه جنوب السودان بمباراة ودية فى نهاية معسكر

يونيو.. «فيتوريا» يطالب اللاعبين باستمرار الانتصارات ويدفع بالوجوه الجديدة

الأهلى يعود للتدريبات.. و«الشحات» يضع ورقته الأخيرة للتجديد

ترتيب الأوراق.. الزمالك يبلغ «علاء» بالعودة.. و«أوسوريو» يشيد بلاعبى فريق الأمل