متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. اعرف موعد وقفة عرفات

ينتظر المسلمون قدوم شهر ذي الحجة لارتباطه بأداء فريضة الحج والشعائر الدينية المتعلقة به، والتي يعقبها فرحة عيد الأضحى المبارك، ويحرص الكثيرون على استغلال تلك الأيام في العبادة والإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير لما لها من فضل عظيم، لذا يهتمون بمعرفة موعد بدء صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

وفيما يتعلق بصيام العشر الأوائل من ذي الحجة فقد أوضح المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن غرة شهر ذي الحجة 1444 فلكياً يوم الاثنين 19-6-2023، ويبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا اليوم إلى موعد وقفة عرفات لعام 1444.

استطلاع هلال شهر ذو الحجة

وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية فإن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:38 فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444، الموافق 18- 6-2023.

وأوضح معهد البحوث الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، في حين يبقى في القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، ويظل الهلال الجديد في سماء المحافظات المصرية لمدد تتراوح من 31 دقيقة إلى 37 دقيقة، ويظل في سماء العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح من7 دقائق إلى 44 دقيقة.

موعد عيد الأضحى 2023

ووفقًا لتلك الحسابات المتعلقة برؤية هلال شهر ذي الحجة 1444، تكون غرة شهر ذي الحجة 1444 فلكياً يوم الاثنين 19-6-2023، ويبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا اليوم إلى موعد وقفة عرفات لعام 1444، التي تكون فلكياً يوم الثلاثاء 27-6-2023، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444 فلكياً يوم الأربعاء 28-6-2023.