البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر ذي الحجة غدا وسط ترقب الملايين

ينتظر ملايين المسلمين حول العالم الإعلان الرسمي عن غرة شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريا، وذلك لارتباط ذلك الشهر بواحدة من أعظم الشعائر الإسلامية، وهي شعيرة الحج، وهي الفريضة على كل مسلم لدية القدرة على أدائها.

البحوث الفلكية تستطلع هلال ذي الحجة

من المقرر أن يقوم معهد البحوث الفلكية، بحسب ما أعلن سابقا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، باستطلاع هلال شهر ذي الحجة غدا، الأحد 18 يونيو، والذي يوافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريا، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن أنه يستعد لاستطلاع شهر ذي الحجة من داخل مقر المعهد الموجود بمرصد حلوان في مساء الغد، وهو التقليد الرسمي، الذي سيتم بعده الإعلان بصورة رسمية عن بداية شهر ذي الحجة.

هلال شهر ذي الحجة فلكيا

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيفيزيقية، أعلن في وقت سابق عن موعد بداية شهر ذي الحجة فلكيا، حيث قال المعهد أن ميلاد هلال شهر ذي الحجة من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة، والذي يوافق يوم 18 يونيو، في تمام الساعة 6:38 فجرا بحسب توقيت القاهرة، على أن تكون غرة الشهر، وفقا للحسابات الفلكية، في اليوم التالي، أي يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو، ليكون هو اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريا.