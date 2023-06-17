عاجل .. الكاف يصدر قرارا مفاجئا بشأن الأهلي فى دوري السوبر الأفريقي

اقترب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من الإعلان عن موعد أول قرعة لبطولة دوري السوبر الأفريقي، بمشاركة النادي الأهلي، بطل أفريقيا، والوداد الرياضي المغربي، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، وأنييمبا النيجيري وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه من المحتمل أن تٌجرى أول قرعة لبطولة دوري السوبر الأفريقي، خلال شهر يوليو المقبل.

نظام بطولة دوري السوبر الأفريقي بمشاركة الأهلي كما كشف موقع «le360» المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إعفاء أندية الأهلي، والوداد الرياضي المغربي، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، وأنييمبا النيجيري، من خوض الأدوار التمهيدية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل.

وتقرر أن يكون نظام بطولة دوري السوبر الأفريقي بتواجد 8 أندية في وعائين، وعاء A ويضم أندية الأهلي والوداد والترجي وصن داونز، وB سيتواجد فيه أندية إنيمبا النيجيري وسيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، بحيث يواجه فريق من الوعاء A الأعلى تصنيفًا فريقًا من وعاء B الأقل تصنيفًا.

المباريات بنظام الذهاب والإياب ابتداء من دور الثمانية وأكد مصدر داخل «كاف»، أنه سيجرى إقامة مباريات دور الثمانية وحتى نصف النهائي ومن ثم المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب بين الأندية، مشددًا على أن الأندية التي تتواجد في وعاء A ستخوض مباريات ربع النهائي خارج ملعبها.

وأشار الموقع المغربي إلى أنه من المقرر أن ينطلق دور الثمانية لدوري السوبر الأفريقي، في الفترة بين 20 و27 أكتوبر المقبل، فى حين يقام دور النصف النهائي ما بين 29 أكتوبر و3 نوفمبر المقبل، على أن يكون اللقاء النهائي في الفترة بين 7 و11 من الشهر ذاته.