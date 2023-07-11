«الأهلي»: لن نتعرض للابتزاز في صفقة إمام عاشور تحت شعار المبادئ

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أنهم يتعرضون للابتزاز في عملية ضم إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال «القيعي» في تصريحات تلفزيونية: «هناك من يتحدث عما حدث من إمام عاشور تجاه الأهلي، هذه عملية ابتزاز».

عدلي القيعي: يريدون ابتزازنا بالمبادئ

وأضاف: «ماذا لو قلت إننا لن نضم إمام عاشور؟، هل سيقولون عنا نادي القيم والمبادئ؟، موضوع المبادئ يريدون ابتزازنا به، وهذا أمر يخصهم ولا يخصنا».

وأوضح: «نحن لا نتصرف كي يعترف أي شخص بمبادئ الأهلي، من لا يريد الاعتراف بها فهذا شأنه، طالما يسعده هذا الأمر، وأن يعيش في فقاعة الوهم التي يخلقها وهو حر».

وشدد رئيس شركة الكرة بالأهلي: «مبادئ الأهلي تخصنا والعاملون فيه، ولا نفرضه على أي جهة أخرى».

واختتم «القيعي» متسائلًا: «يقولون إنه لا توجد لدينا مبادئ، هذا شيء لا يخصك، وهل هناك أي شيء آخر يخصك؟».

ويقترب إمام عاشور، من الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي.