عاجل.. ميدو يكشف راتب إمام عاشور في الأهلي ومدة عقده

كشف أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل عقد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي مع الأهلي، في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الأهلي بشكل رسمي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: اللاعب وقَّع لمدة 4 سنوات للنادي الأهلي يحصل خلالها على راتب الفئة الأولى الذي يصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم.

ميدو يكشف تفاصيل إعلانات إمام حال انتقاله للأهلي

واختتم: اللاعب لو جاله أي إعلانات الطبيعي إن النادي ياخد نسبة ولكن في حالة إمام عاشور الأهلي لن يحصل على شيء اللاعب سيحصل على قيمة العقود الإعلانية بالكامل.

وكان أحمد حسام ميدو كشف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأنه استفسر من ميتلاند عن إمكانية ضم إمام عاشور واكتشف بأن اللاعب وقَّع للنادي الأهلي منذ 4 أيام قائلًا: تواصلت مع مسؤولي النادي الدنماركي، وتأكدت منهم بأن اللاعب وقَّع للنادي الأهلي، والقلعة البيضاء ليس لديها الإمكانيات لإعادة إمام عاشور لأنها ستكلف كل ميزانية النادي.

وأضاف: «لو تعاقدنا مع إمام عاشور بالأرقام المطلوبة سننهي على المبلغ المالي المحدد للصفقات الصيف الحالي، ولن نستطيع تلبية رغبات المدير الفني في المراكز الأخرى».