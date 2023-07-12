عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بصفقة إمام عاشور مع الأهلي: عقبة وحيدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات مثيرة بشأن صفقة انتقال إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة يعتبرها العديد من جماهير المارد الأحمر صفقة من العيار الثقيل، خاصة بعد رحيل حمدي فتحي للدوري القطري.

وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: «الأهلي اتفق على كل التفاصيل الشخصية مع إمام عاشور في عقده وسيمتد التعاقد لمدة 5 سنوات وقيمة صفقة انتقال اللاعب إلى الأهلي 3 ملايين دولار ويحاول النادي الأهلي تخفيضها إلى 2.5 مليون دولار».

شوبير: كولر أكد أن إمام عاشور لاعب مهم

وتابع: كولر اتكلم عن إمام عاشور وأنه لاعب مهم وهو اللي هيعوض غياب حمدي فتحي، كل الأمور تمت بين النادي الأهلي وإمام عاشور ويتبقى اللمسات الأخيرة.

وأكمل: اللي معطل الأمر أن نادي ميتلاند عايز الفلوس دفعة واحدة أو دفعتين، النادي الأهلي بيحاول يخفض المبلغ شوية لكن كل ما يخص إمام عاشور تم الاتفاق بينه وبين مسؤول التعاقدات، وأي إخفاق في الصفقة سيكون بسبب نادي ميتلاند.