عاجل.. إمام عاشور يفاجئ الجميع في أول ظهور له بعد صفقة الأهلي

وجَّه إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، رسالة غامضة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في ظل الأنباء القوية التي أكدت على اقترابه من الانضمام للنادي الأهلي والعودة من جديد للدوري المصري.

ونشر عاشور صورة له عبر ستوري إنستجرام وهو يتناول «العنب» ووضع إيموشن يضحك بجانب عنقود العنب.

وسرعان ما قرر إمام عاشور التراجع عن الاستوري الخاص به وقرر حذف الصورة الذي نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ليثير حيرة الجماهير المنتظرة مصير اللاعب ما بين الاستمرار رفقة ميتلاند أو الانتقال للنادي الأهلي.

تفاصيل مهمة في عقد إمام عاشور

وكان بعض الإعلاميين كشفوا عن تفاصيل مهمة في عقد إمام عاشور المنتظر رفقة النادي الأهلي بعد جميع التأكيدات بتوقيع اللاعب للمارد الأحمر، حيث أكد أحمد شوبير بأن إمام عاشور وقَّع للنادي الأهلي لمدة 5 سنوات على أن تكون الصفقة بمقابل 3 ملايين دولار ويحاول النادي الأهلي دفع 2.5 مليون دولار فقط.

ميدو يكشف تفاصيل أخرى عن صفقة عاشور

فيما كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن بعض التفاصيل الأخرى، مؤكدًا أن إمام عاشور سيحصل على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد أي سيكون من الفئة الأولى في قائمة الفريق.

واختتم: اللاعب لو جاله أي إعلانات الطبيعي إن النادي ياخد نسبة ولكن في حالة إمام عاشور الأهلي لن يحصل على شيء اللاعب سيحصل على قيمة العقود الإعلانية بالكامل.