«الإصلاح الإداري بين الواقع والمستقبل» ندوة توعوية في إعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور في محافظة البحيرة اليوم برئاسة أميرة الحناوي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ندوة توعوية موسعة حول «الإصلاح الإداري بين الواقع والمستقبل»، بقاعة مجلس مدينه دمنهور، حاضر فيها محمد عبيد مدير التخطيط والتطوير بالمجلس الوطني للاعتماد بوزارة التجارة والصناعة.

رؤية مصر 2023 في إطار جهود الدولة

يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وجهود الدولة المصرية لتطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.

ندوة توعوية في إعلام دمنهور

وتضمنت الندوة الإصلاح الإداري في مصر والذي يمثل التحدي الحالي والضروري لتحقيق التحول والتنمية المستدامة ومسانده جهود الدولة من أجل العمل على تعزيز الإدارة الحكومية والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية.

يأتي ذلك لتحقيق الإصلاح الإداري بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الدولية وتبادل الخبرات بهدف تحسين الأداء الحكومي والتنمية الشاملة في مصر.

وجرى استعراض خطة الدولة للإصلاح الإداري والتحديات والفرص التي تواجهها والمبادرات والمشروعات التي تنفذها لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتحول الرقمي وذلك على هامش الندوة