كنيسة مارمينا فلمنج بالإسكندرية تحتفل باليوبيل الماسي برسامة 190 شماس

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، بقداس اليوبيل الماسي بمرور 75 عاما على أول قداس رفع على مذبح الكنيسة، الذي شهد رسامة وترقية 190 شماس على مذبح الكنيسة بالرتب الثلاثة الأبصالتس والأغنسطس والإيبودياكون بيد نيافة الانبا هرمينا تزامناً مع الاحتفالية.

وترأس القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا هيرمينا، أسقف عام كنائس وسط وشرق الإسكندرية، برفقة آباء الكنيسة: القمص أيوب مكرم، القمص أثناسيوس فهمي، القمص مينا يوسف، القس إبرإم عجايبي، القس يوحنا إبراهيم، وحضور شعبي كبير.

تفاصيل احتفالية اليوبيل الماسي لكنيسة مارمينا فلمنج

وبحسب بيان الكنيسة الشهيرة بالإسكندرية اليوم، فإن الاحتفالية بدأت بالقداس الإلهي مع ذكر آباء الكنيسة المنتقلين، والمعلم لبيب والدكتور سامي صابونجي والسيدة دميانة المتبرعة بالأرض.

احتفال بعيد رسامة الآباء الكهنة

واختتمت الكنيسة احتفالها بحفل كبير شهد عرض فيلم تسجيلي عن الكنيسة والخدمة على مدار 75 سنة مضت، بالإضافة إلى تكريم آباء الكنيسة القمص أيوب مكرم، والقمص مينا يوسف بمناسبة عيد رسامتهم ال28 بالإضافة إلى كورال الكنيسة Angels Team Choir الذي قدم باقة رائعه من الترانيم المتنوعة كما تم تكريم خدام الكنيسة القدامى.

وجرى الإعلان عن معلومات تاريخية للكنيسة لأول مرة واكتشافات عديدة عن تاريخها بالإضافة إلى توزيع فلاير به كل المعلومات.