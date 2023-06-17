عادل حمودة: الشائعات الإخبارية في العالم تهدف إلى نشر الأكاذيب

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشائعات الإخبارية الزائفة أصبحت إحدى أدوات الحرب في العصر الحديث، وباتت حملة منظمة قائمة على المعلومات الخاطئة تهدف إلى زراعة الخوف ونشر أنصاف الحقائق أو الأكاذيب، إذ أن الدفاع ضد هذه السرطانات يتطلب الصبر والمهارة والنفس الطويل، لكن الناس يعشقون المجهول.

حمودة: المجهول دائما يزداد إثارة

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المجهول دائما يزداد إثارة عندما يتعلق بالمشاهير من نجوم السياسة والفن والرياضة، وأيضا عندما يرتبط بكواليس الصفوة التي لا يقترب منها أحد، ومن هنا تأتي قوة الشائعات والأخبار المضللة والمعلومات الملفقة.

حرب الشائعات تعتمد على أدوات تكنولوجية متطورة

وتابع: «يكفي أن تضع عنوانا يتضمن الكشف عن سر تحاول حكومة ما إخفائه عن شعبها لكي تضمن أن يتصدر الخبر محرك البحث، لكن الأخطر أن حرب الشائعات تعتمد على أدوات تكنولوجية متطورة تساعد على انتشارها، وهناك شركات متخصصة تعيش على صناعة الشائعات وترويجها».

واستطرد: «يكفي التعاقد مع إحدى هذه الشركات لضمان آلاف المتابعين وعشرات المئات من الإعجاب على ما تنشره من أخبار ومعلومات، لكن كله بثمنه».