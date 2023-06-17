«صحة الشيوخ»: مشاركة مصر بمبادرة تسوية الأزمة الأوكرانية يكشف دورها العالمي

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشاركة مصر في وفد رؤساء المبادرة الأفريقية للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يكشف جهود مصر المتواصلة لوقف الأزمة.

وقال خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن وصول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى روسيا يؤكد انخراط مصر تماما في البحث عن حل للأزمة الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني دون بارقة أمل.

وكان قد وصل مدبولي، بصحبة سامح شكري، وزير الخارجية، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس السيسي، وذلك في وفد المبادرة الأفريقية المشتركة، الذي يضم رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، ومصر.

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية لم يقف عند حدود البلدين

وأشار وكيل صحة مجلس الشيوخ، إلى أن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية، لم يقف عند حدود البلدين، وكما كان متوقعا وحذرت مصر منه منذ البداية، ولكنه خلق أزمة عالمية في أسعار الحبوب والغذاء وأسقط آلاف الضحايا، مشيرا إلى أن الأمل معقود على المبادرة الأفريقية المشتركة في اختراق الصراع والوصول لنقاط تفاهم مشتركة وتسوية.

مشاركة مصر في المبادرة الأفريقية المشتركة للتسوية يؤكد على التقدير الدولي لبلدنا

وحذر «خضير» أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مريرة، والحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح لوقفها ووقف تداعياتها الكارثية.

واختتم أن مشاركة مصر في وفد المبادرة الأفريقية المشتركة للتسوية، يؤكد على التقدير الدولي لمصر وزعامتها واحترام رأيها في النزاعات العالمية والخطيرة.