تعرف على أفضل دعاء يوم عرفة.. «اللهم إني ظلمت نفسي كثيرا فاغفر لي»

يعدّ أفضل دعاء يوم عرفة أكثر ما يشغل بال العديد من المسلمين مع اقتراب حلول هذا اليوم المبارك، فهو خير أيام العام، ولذلك يحرص الكثيرون على استغلاله بالشكل السليم للفوز بثوابه الكبير، فيوم عرفة يُغفر للعبد ذنوب عام مضى وذنوب عام آتٍ، وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» بعض من هذه الأدعية.

أفضل دعاء يوم عرفة

أفضل دعاء يوم عرفة ليس له صيغة محددة، وهناك أكثر من دعاء يمكن للمسلم أن يردده في هذا اليوم المبارك، وفقا لما ورد عبر موقع دار الإفتاء المصرية، ومن هذه الأدعية:

1- اللَّهُمَّ أنَتَ رَبيِّ لَا إلِهَ إلِّا أنَتَ، خَلَقْتنَيِ وَأنَا عَبدْكَ، وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

2- اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

أفضل دعاء يوم عرفة من القرآن

وفي القرآن الكريم، يوجد العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم في هذا اليوم الكريم وتعد من أفضل دعاء يوم عرفة ومنها:

- (لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (الأنبياء: من الآية87)

- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات (نوح: من الآية28).

- (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (الحشر: من الآية10)

وعن أفضل دعاء يوم عرفة، فقد جاء في القرآن الكريم عدد من الأدعية الأخرى التي يستحب على المسلم ترديدها في يوم عرفة، وهي تتلخص في الآتي:

- (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي) (طـه26:25).

- (رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعـُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ(98) ) (المؤمنون).

- (رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) (آل عمران: من الآية38).

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

- اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.