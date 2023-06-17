كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة الدقهلية، بمختلف الإدارات بالمديرية.

وأوضح المصدر أنه يجرى تسليم المدارس بعد امتحانات الثانوية العامة للطاقم التعليمي المسؤول عنها طوال العام الدراسي، بعد انتهاء لجان الثانوية العامة بالمدارس وعودتها لطبيعتها، لتقوم المدارس باستقبال أوراق التقديم لطلاب الصف الأول الثانوي 2023 بمحافظة الدقهلية.

موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بالدقهلية

وأضاف أنه يجرى تقديم طلاب الشهادة الإعدادية للصف الأول الثانوي بالدقهلية داخل كل مدرسة تابعة للإدارة التعليمية الخاصة به ما أن تعلن المدارس عن فتح القبول، الذي يجرى بعد أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي بالدقهلية

وأوضح أنه علي الطالب الالتزام بالتقديم في المواعيد المحددة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وتجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة وهي:

- ملف التقديم الخاص بالثانوية العامة من الشهادة الإعدادية

- إخطار النجاح في الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

- أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، و2 صورة منها

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر

- طوابع بريدية.

- صور شخصية للطالب المتقدم بالثانوية العامة.