عالم أزهر لـ«قناة الناس»: الإفاضة من عرفات والمبيت بالمزدلفة والدليل كتاب الله

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ آيات القرآن الكريم أوضحت كيفية الإفاضة الصحيحة بعيدًا عن أية بدعة ومخالفة لشريعة الله في إقامة أركان الحج، مؤكدا أنَّ الطريقة السلمية جاءت في الآيات «واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم».

الروبي: الإفاضة الصحيحة تكون من عرفات وليس من المزدلفة

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه لفهم الآية بكتاب الله يجب ذكر ما كان يفعله العرب في الإفاضة، موضحا: «كان العرب على قسمين.. العرب قاطبة باستثناء قريش وكانوا يفيضون من عرفات، بينما قريش كانت تترفع وتتعالى عن بقية العرب جميعا ويفيضون من مزدلفة، ليبين القرآن الكريم هذا الخطأ».

علينا اتباع الأمر الرباني «أفيضوا من حيث أفاض الناس»

تابع العالم الأزهري، أنَّ معنى «واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين. ثم أفيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم»؛ أي لا تُحدثوا في دين الله ما ليس فيه ولا تفعلوا فعل قريش وهو الإفاضة من المزدلفة لأنه يجب أن تكون من عرفات كما كانت تفعل قبائل العرب.