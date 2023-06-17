تحالف الأحزاب: مشاركة مصر بمبادرة حل الأزمة الأوكرانية تؤكد حرص العالم على الاستماع لها

صرح المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بأن مشاركة مصر في وفد رؤساء المبادرة الإفريقية للمساهمة في التوصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية يؤكد مدى قوة مصر إقليميا ودوليا.

وأضاف تيسير مطر، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن مشاركة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ضمن وفد المبادرة الإفريقية للمساهمة في التواصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية، يؤكد مدى أهمية مصر للعالم كله وليس للمنطقة فقط.

الأزمة الأوكرانية تؤثر على خريطة الاقتصاد العالمي

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على خريطة الاقتصاد العالمي وتسببت في مشكلات كبرى لاقتصاد بعض دول العالم؛ الأمر الذي يؤكد أن تلك الأزمة عالمية وليست إقليمية؛ فوجود رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على رأس وفد المبادرة الإفريقية يؤكد حرص العالم على الاستماع للحل المصري لإنهاء الأزمة، وأن القيادة السياسية استطاعت خلال السنوات الماضية، أن تقوى قوة انعكاس مرآة الدولة في سياساتها الخارجية والانفتاح على العالم».

انتهاء الأزمة في أسرع وقت

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه، معربا عن خالص آماله في أن ينجح وفد المبادرة الإفريقية في التوصل لحل من شأنه انتهاء الأزمة في أسرع وقت بعد أن تسببت في عدة مشكلات اقتصادية خاصة في عملية توريد الحبوب الغذائية.