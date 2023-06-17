«الصحة»: لا توجد تقارير علمية عن انتشار فيروس أكثر فتكا من كورونا حاليا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المستحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجـد أي تقـاريـر علمية عن وجـود فيـروس جديـد منتشـر حاليا، لافتا في بيان مقتضب له إلى أن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن ضرورة استعداد الأنظمة الصحية للاستجابـة لتفشي مرض قد يكون أكثر فتكا من كوفيد-19، يشير إلى ضرورة الاستعداد لأي طارئ صحي أو فيروسات قد تظهر قريبا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن تصريحات مدير عام منظمة الصحة العالمية لمنـع الجوائح المستقبلية، ولم يتحدث عن التنبؤ بوجود وباء أو فيروس معين قابل للانتشار حول العالم.