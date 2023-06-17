عالم أزهر لـ«قناة الناس»: من لم يقف على عرفات لا يصح له حج

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر وهو أيضا تكفير للسيئات، موضحا فضله الكبير محذرا من إسقاط هذا الركن الأساسي للحج، «من لم يقف على عرفات لم يصح له حج».

الروبي: الوقوف بعرفة «ضراعة لله» ورجاء الرحمة والمغفرة والقبول

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامجه «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الوقوف بعرفة «ضراعة لله» ورجاء الرحمة والمغفرة والقبول، وفي يوم عرفة لله عتقاء من النار، مشيراً إلى كيفية الوقوف وتوقيته ومتى يبطل الوقوف بعرفة.

الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر

وتابع عالم الأزهر أنَّ «الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر وبين الله تعالى لنا في الآية الكريمة «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام»، قائلاً: «من المعلوم أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر وقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن لم يقف على عرفات لم يصح له حج، والوقوف ينبغي أن يأخذ جزءً من النهار ومن الليل حتى ولو بعد غروب الشمس بلحظات أو دقائق، فمن انصرف قبل المغيب العلماء يرون أن وقوفه باطل».