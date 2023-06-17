مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الشرقية

لفظ شخصا أنفاسه الأخيرة جراء تعرضه لصعق كهربائي بمنزله في قرية أبو عمران تلراك بمحافظة الشرقية فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتم التحفظ عليه تحت تصرف الجهات المختصة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي تلراك بمركز أولاد صقر باستقبالها جثة الشاب «حمادة. ع. ط» ويبلغ من العمر 32 عاما، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرر محضرا بالواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب الوفاة.

حوادث اليوم السبت بالشرقية:

وكانت محافظة الشرقية شهدت عدة حوادث وقعت اليوم السبت، في أماكن متفرقة ما بين إصابات ووفيات إذ أصبب عاملي نظافة على اثر انقلاب سيارة المحافظة التي تجمع وتنقل القمامة وتم نقلهم إلى مستشفى الزوامل، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين جراء تصادم موتوسيكلين بطريق ميت سهيل السعديين وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.