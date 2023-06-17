مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين باتجاه التل الكبير بالشرقية
كتب:
ياسمين عزت الرزاز
10:04 م | السبت 17 يونيو 2023
جثة
أدى وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أخري ربع نقل في طريق 36 الحربي أمام مزرعة بلحة اتجاه التل الكبير بمحافظة الشرقية إلى مصر شخص، فيما تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية باستقبالها جثة الشاب «محمد.ع.ص»، 35 عام ويقيم بقرية الخطارة الصغرى، كانت انتقلت قوة أمنية إلى مقر الحادث للوقوف على أسبابه.
مصرع شخص في حادث تصادم
أفادت التحريات أن الشاب لقي مصرعه على اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بطريق 36 الحربي أمام مزرعة بلحة اتجاه التل الكبير.
تحرر محضرا قانونيا بالواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة تفاصيلها والوقوف على أسبابها، فيما جرى رفع إثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.
مصرع شخص صعقا بالكهربا
في سياق متصل شهدت قرية تلراك بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية مصرع شاب جراء صعقه كهربائيا بمنزله في القرية وجرى نقل الجثة إلى مستشفى تلراك لتقديم خدمات الطبية على أكمل وجه.