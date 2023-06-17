إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارتين ملاكي بالطريق الدولي العملين بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تصادم سيارتين في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد استقبال 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الدولي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

الدفع بعدد سيارات إسعاف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.