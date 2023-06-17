بعد تمكن سلاح الجو الأوكراني من إسقاطه.. معلومات عن صاروخ كينجال

تمكن سلاح الجو الأوكراني من إسقاط 12 صاروخاً روسياً، خلال الساعات القليلة الماضية، منها 6 صواريخ من نوع «كينجال»، وقال وزير الخارجية الأوكراني إن روسيا شنت القصف الأعنف على كييف منذ أسابيع، أمس الجمعة.

ويُعد صاروخ «كينجال» من نوع الصواريخ الفرط صوتية، واستخدمته روسيا في مارس 2022 لأول مرة في أوكرانيا، بعد نحو 24 يوماً من بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا.

وأوضحت الإدارة المحلية فى كييف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط 6 صواريخ «كينجال»، و6 صواريخ «كاليبر كروز»، و2 طائرات استطلاع بدون طيار.

معلومات عن صاروخ كينجال الروسي

فيما يلي تستعرض «الوطن» بعض المعلومات عن صاروخ «كينجال» الروسي:

- وصفه الرئيس الروسي بالسلاح الذي لا يقهر.

- تم الكشف عنه لأول مرة في مارس 2018.

- يتميز بأنه صاروخ باليستي قادر على الطيران.

- تبلغ سرعته 12 ألف و350 كيلومتراً في الساعة.

- لديه قدرة فائقة على إصابة الأهداف بدقة متناهية، تشبه إلى حد بعيد دقة القنص.

- مخصص لتدمير السفن الكبيرة وحتى حاملات الطائرات.

- يطلق عليه فى اللغة العربية «الخنجر القناص».

- مدى انحرافه عن الهدف لا يتجاوز متراً واحداً.

يطلق على صاروخ كينجال «الخنجر القناص»

- يمكن لصاروخ «كينجال» تدمير الأهداف على مدى 2000 كيلومتر.

- يستطيع اختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ، لأنه ينتهج مساراً متعرجاً.

- لا تستطيع كل أنظمة الدفاع الجوي رصده.