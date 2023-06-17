إصابة شخصين في تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين عدد 3 سيارات مع بعضهم بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية بردلة كفر الدوار اتجاه القاهرة، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث تصادم

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الزراعي أمام قرية البردلة بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «حسين ع.ح»، 57 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، «حمدي م.ي»، 36 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.