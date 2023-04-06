رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة «مارلبورو وميريت وLM».. اليوم

كتب:

محمد الدعدع
08:26 ص | الخميس 06 أبريل 2023
أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة

دخلت قائمة أسعار السجائر الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس 6 أبريل 2023، وتشمل منتجات شركة «فيليب موريس»، المنتجة لسجائر «مارلبورو وميريت وLM».

كانت «الوطن» حصلت أمس، على قائمة أسعار السجائر الجديدة، والمرسلة من جانب الشركة إلى شعبة الدخان والسجائر بغرض تعميمها على الوكلاء والموزعين وتجار التجزئة.

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو

شملت قائمة أسعار السجائر الجديدة زيادة سعر سجائر ميريت لتصبح بـ 59 جنيها بأنواعها، وزيادة أسعار السجائر مارلبورو الأحمر والذهبي لتصبح 54 جنيها، مع رفع أسعار السجائر «مارلبورو كرافتيد»، بأنواعها لتصبح بـ44 جنيها.

زيادة أسعار السجائر LM

وتضمنت قائمة أسعار السجائر الجديدة، رفع سعر سجائر «إل آند إم»، بجميع أنواعها، لتصبح بقيمة 39 جنيها بزيادة 4 جنيهات، وهيتس تبغ مسخن بسعر 48 جنيها. 

اقرأ المزيد:

زيادة أسعار السجائر المستوردة مارلبورو وLM وميريت «مستند»

«شعبة الدخان»: لا توجد أي زيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل

«مارلبورو بـ 48 جنيه».. «فيليب موريس»: لا زيادة في أسعار السجائر منذ سبتمبر

رئيس شعبة الدخان: لا زيادة جديدة في أسعار السجائر والمعسل

مصدر بـ«الشرقية للدخان» يوضح سبب رفع أسعار نوعين من السجائر

«الشرقية للدخان» تبلغ البورصة المصرية بتحريك أسعار السجائر

شعبة الدخان: أسعار السجائر مستقرة ولا زيادات حاليا

وكيل «خطة النواب»: لا زيادة جديدة في أسعار السجائر أول أغسطس

19 محضرا تموينيا لمكافحة ارتفاع أسعار السجائر في الإسكندرية

28 محضرا تموينيا لمواجهة ارتفاع أسعار السجائر في الإسكندرية
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.