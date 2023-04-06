بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة «مارلبورو وميريت وLM».. اليوم

دخلت قائمة أسعار السجائر الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الخميس 6 أبريل 2023، وتشمل منتجات شركة «فيليب موريس»، المنتجة لسجائر «مارلبورو وميريت وLM».

كانت «الوطن» حصلت أمس، على قائمة أسعار السجائر الجديدة، والمرسلة من جانب الشركة إلى شعبة الدخان والسجائر بغرض تعميمها على الوكلاء والموزعين وتجار التجزئة.

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو

شملت قائمة أسعار السجائر الجديدة زيادة سعر سجائر ميريت لتصبح بـ 59 جنيها بأنواعها، وزيادة أسعار السجائر مارلبورو الأحمر والذهبي لتصبح 54 جنيها، مع رفع أسعار السجائر «مارلبورو كرافتيد»، بأنواعها لتصبح بـ44 جنيها.

زيادة أسعار السجائر LM

وتضمنت قائمة أسعار السجائر الجديدة، رفع سعر سجائر «إل آند إم»، بجميع أنواعها، لتصبح بقيمة 39 جنيها بزيادة 4 جنيهات، وهيتس تبغ مسخن بسعر 48 جنيها.