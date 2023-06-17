أحمد موسى: الدولة المصرية تمتلك رؤية مدروسة لمشروعاتها القومية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي مشروع يتم تنفيذه في مصر يكون لدى القيادة السياسية الرؤية التامة لتنفيذه، مضيفا أن الدولة تملك رؤية سابقة ومدروسة للمشروعات القومية التي تنفذها.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهجوم والتشكيك في أي مشروعات تنفذها الدولة المصرية الآن ليس جديدا، مبينا أنه في عام 1958 قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إنشاء مجري ملاحي جديد لقناة السويس، وقفت بريطانيا لهذا.

وأشار موسى إلى أن بريطانيا أكدت وفقا لوثائق كشفت ما كانت تخطط له المملكة، أن إنشاء المجرى الملاحي الجديد للقناة يضاعف موارد مصر وعملت بكل الطرق لوقف تنفيذه، مبينا أن ما تم افتتاحه يوم الخميس الماضي لميناء الإسكندرية ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض كان وفقا لرؤية سابقة من القيادة السياسية.

إسرائيل تنفذ خط سك حديد يربط ميناء إيلات بالبحر الأحمر

وأوضح أنه في عام 2012، قررت إسرائيل تنفيذ خط سكة حديد يربط ميناء إيلات بالبحر الأحمر وميناء أسدود بالبحر المتوسط، مؤكدا أن تنظيم الإخوان الإرهابي دعمه وهاجم مشروع قناة السويس.

إنشاء خط حركة التجارة العربي بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق والأردن

وأكد أنه سيتم إنشاء خط حركة التجارة العربي بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق والأردن للتصدير لأوروبا، موضحا أنه يتم تنفيذ ميناء العريش على أعلى مستوى وبأحدث الوسائل لتنشيط حركة التجارة وتعزيز التجارة والموانئ على البحر المتوسط والربط بين البحرين.